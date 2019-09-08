جنايات ديالى تقضي بالإعدام والمؤبد لمدانين عن جرائم إرهابية

2019/09/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت محكمة جنايات ديالى، أحكاما بالإعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جرائم إرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ديالى نظرت قضية مدان اعترف بالانتماء لإحدى الفصائل الارهابية المسلحة وحيازة أسلحة ومواد متفجرة في ناحية كنعان منطقة شميسات، وأصدرت حكما بالإعدام ضده”.

وأشار إلى أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى قضت بالسجن المؤبد على مدان آخر عن جريمة وضع عبوة لاصقة في سيارة احد المواطنين تم كشفها ولم تنفجر في منطقة هبهب قرية العامرية”.

وتابع البيان، أن “الاحكام بحق المدانين تأتي وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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