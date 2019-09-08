البيئة تعلن تطهير جامع النوري والمنارة الحدباء في الموصل من الالغام

2019/09/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تطهير جامع النوري والمنارة الحدباء في مدينة الموصل من الألغام والمتفجرات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه تم "تطهير كل من جامع النوري والمنارة الحدباء في الموصل القديمة من قبل كتائب الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وبأشراف ومتابعة من قبل دائرة شؤون الالغام بشكل مباشر".

وأضافت ان "اجتماعات عديدة عقدت في مكتب الدائرة بمحافظة نينوى حضرها مدير المركز الاقليمي الشمالي معمر صلاح الدين بالاضافة الى ممثلي كل من وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء والوقف السني ومحافظة نينوى فضلاً عن ممثلي منظمة اليونسكو ومنظمة الامم المتحدة للاعمال المتعلقة بشؤون الالغام الـ UNMAS".

وتابعت ان المجتمعين "كانوا قد تدارسوا على مدى يومين من هذه الاجتماعات الاجراءات الملائمة لتسليم هذه المواقع المطهرة الى محافظة نينوى والوقف السني وذلك في اطار المباشرة باعادة اعمار هذه المعالم الآثرية المهمة من قبل منظمة اليونسكو".

وأشارت الى ان "ثمة مواقع أخرى مثل الجامع الاموي وجامع الآغوات التي من المؤمل المباشرة برفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية عنها من قبل الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في غضون الايام القليلة المقبلة".

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