2019/09/08 | 14:05

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وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الوزراء العرب

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وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الوزراء العرب

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