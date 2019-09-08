2019/09/08 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الاحد، نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة الوزارية المتوسطة، وبارتفاع مميز في نسب النجاح، مشيرة الى أن نسبة النجاح بلغت 64،76%.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “نسبة النجاح للصف الثالث المتوسط بلغت (64،76% )”، مبينة أن “ارتفاع نسب النجاح تدل على رصانة الاسئلة وجدية وجهد الطالب في تحقيق النجاح”.وأضافت،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية:نسبة نجاح الثالث متوسط 64،76% وكالة صدى الاعلام للانباء.

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