2019/09/08 | 14:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التربية، الاحد، نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة الوزارية المتوسطة، وبارتفاع مميز في نسب النجاح، مشيرة الى أن نسبة النجاح بلغت 64،76%.
وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “نسبة النجاح للصف الثالث المتوسط بلغت (64،76% )”، مبينة أن “ارتفاع نسب النجاح تدل على رصانة الاسئلة وجدية وجهد الطالب في تحقيق النجاح”.
وأضافت،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية:نسبة نجاح الثالث متوسط 64،76%) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “نسبة النجاح للصف الثالث المتوسط بلغت (64،76% )”، مبينة أن “ارتفاع نسب النجاح تدل على رصانة الاسئلة وجدية وجهد الطالب في تحقيق النجاح”.
وأضافت،
هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية:نسبة نجاح الثالث متوسط 64،76% وكالة صدى الاعلام للانباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية:نسبة نجاح الثالث متوسط 64،76%) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية:نسبة نجاح الثالث متوسط 64،76%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).