2019/09/08 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AwY1DMagJ8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التميمي : السياسات النقدية في العراق "فـاشـلـة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التميمي : السياسات النقدية في العراق "فـاشـلـة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).