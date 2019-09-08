2019/09/08 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، الأحد، على مقبرة جماعية تضم رفات 15 شخصا مجهول الهوية في قضاء القائم غرب الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الانبار عثرت، اليوم، على مقبرة جماعية ففي قضاء القائم بالقرب من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 15 شخصا غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 15 شخصا غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).