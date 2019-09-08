وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

2019/09/08 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى القاهرة ، اليوم الاحد ، للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية الذي يرأس العراق دورته الحالية .

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