الانبار تطالب بتخصيصات لإعادة اعمار 400 مشروع خدمي متوقف منذ خمسة اعوام

2019/09/08 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالب مجلس محافظة الانبار، الاحد، الحكومة المركزية بتخصيص مبالغ مالية لإعادة اعمار وتأهيل اكثر من 400 مشروع خدمي متوقف عن العمل منذ اكثر من خمسة اعوام.وقال عضو المجلس عذال الفهداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية طالبت ولمرات عديدة الحكومة المركزية بتخصيص مبالغ مالية من اجل ديمومة المشاريع المتوقفة عن العمل […]

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