الصحة تعلن تطهير جامع النوري والمنارة الحدباء في نينوى من الالغام

2019/09/08 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/الموصل … أعلنت وزارة الصحة والبيئة / دائرة شؤون الالغام، اليوم الاحد، تطهير كل من جامع النوري والمنارة الحدباء في الموصل القديمة.وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام خالد رشاد في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “اجتماعات عديدة عقدت في مكتب الدائرة بمحافظة نينوى حضرها مدير المركز الاقليمي الشمالي معمر صلاح الدين بالاضافة […]

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