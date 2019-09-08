قطعات اللواء الرابع بالحشد تواصل إنجاز مهامها ضمن عمليات “عاشوراء ” في ديالى

2019/09/08 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قطعات اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الاحد، إنجاز مهامها ضمن عمليات “عاشوراء ” في ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان “قطعات اللواء الرابع بإسناد مفارز مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تواصل واجبها لتطهير وتأمين مناطق جنوب بحيرة حمرين في ديالى “، مبينا ان “قطعات اللواء استكملت تفتيش قرى (نويدر الاولى،

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