الكعبي: على الجهات المعنية وضع البرامج الداعمة للمواهب الشعرية

2019/09/08 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في مكتبه اليوم الأحد، رئيس جمعية الأدباء الشعبيين في العراق السيد جبار فرحان ،

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