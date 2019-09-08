امنية ديالى تكشف تفاصيل” العمليات الاستباقية” للحشد الشعبي… هذه ابرز اهدافها

2019/09/08 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاحد، عن تفاصيل العمليات الاستباقية للحشد الشعبي خلال الاسبوع الاول من شهر محرم داخل المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان “ الحشد الشعبي نفذ 4 عمليات استباقية خلال الاسبوع الاول من شهر محرم الحرام في مناطق شمال وشمال شرق ديالى وتضمنت 11 […]

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