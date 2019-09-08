تفكيك خلية مكونة من 75 عنصرا ارهابيا بصلاح الدين

2019/09/08 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الخبير الامني في تغريدة له على موقعه، "بتوتير"، ان" خلية الصقور واستخبارات صلاح الدين فككتا اكبر شبكات الإرهاب في المحافظة”، مبيناً أن “هذه الشبكة كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية داخل صلاح الدين".وأضاف أبو رغيف، أن" المميز لهذهِ العملية الاستثنائية أنها استباقية واجهاضية، بمعنى ان المتهمين لم يستطيعوا تنفيذ مخططهم الإرهابي".واشار الى ان" الشبكة تضم 75 ارهابيا بينهم ناقلي للانتحاريين وشرعيين وإداريين".انتهى..م.م

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