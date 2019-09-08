الخارجية: الاستخدام الواسع للذخائر العنقودية في العراق تسبب بالعديد من الضحايا

2019/09/08 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسين محمود الخطيب القى بيان العراق خلال مناقشة بند إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها والتثقيف في مجال الحد من المخاطر".واكد السفير إن" الاستخدام الواسع للذخائر العنقودية في العراق أدى الى سقوط العديد من الضحايا، وعرقلة جهود استغلال الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية".واستعرض، التحديات التي تواجه جهود عمليات التطهير والإزالة وأهمها قلّة الكوادر العاملة في مجال المعالجة والتخلص من الذخائر العنقودية، وتوسّع رقعة الأراضي الملوثة، بالإضافة الى عدم امتلاك الجهات الوطنية العراقية للخرائط الدقيقة لمناطق التلوث بالذخائر العنقودية".وأشار الممثل الدائم الى "ضرورة تقديم المجتمع الدولي المزيد من الدعم الى العراق كونه قدّم الكثير من أجل القضاء على الإرهاب ولا يزال يعاني من تبعات جرائمه".انتهى..م.م

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