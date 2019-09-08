عطاء : نتائج زيارة الفياض لموسكو ايجابية وثمارها ستقطف قريبا

2019/09/08 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت حركة عطاء, الاحد, أن نتائج زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ايجابية وان ثمارها ستقطف قريبا, كاشفة عن وجود تفاهمات بين بغداد وموسكو لتزويد الاخيرة باسلحة دفاعية متطورة.وقال القيادي بالحركة زاهر العبادي في تصريح لـ /المعلومة/, إن “عدم الافصاح عن تفاصيل نتائج زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض , الا […]

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