2019/09/08 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق نائب رئيس الوزراء لشوؤن الطاقة معالي وزير النفط بناء على المقترح المقدم من قبل المهندس علي عبد الكريم الموسوي مدير عام شركة تعبئة الغاز على تقسيط مبلغ إضافة منظومة الغاز للسيارات .وجاء في البيان , أن “مقترح التقسيط لمنظومة السيارات والبالغ (500000)خمسمائة ألف دينار ، ليكون (50) خمسين ألف دينار لكل شهر ، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشرى سارة للعراقيين..



الموافقة على تقسيط مبلغ إضافة منظومة الغاز للسيارات النعيم نيوز.

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