2019/09/08 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل “يس عراق” على قوائم اسماء الاجراء اليوميين ضمن ملاكات وزارة الكهرباء والذين تحولوا الى عقود ضمن ملاكات الوزارة وتظهر قيام مدير ادارة محطة الدورة الكهربائية بتعيين اولاده الثلاثة وابناء اخوته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. مدير محطة كهربائية في بغداد يعين أولاده وأبناء أخوته ضمن ملاكات الوزارة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. مدير محطة كهربائية في بغداد يعين أولاده وأبناء أخوته ضمن ملاكات الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).