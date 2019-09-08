2019/09/08 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة / دائرة شؤون الالغام، اليوم الاحد، تطهير كل من جامع النوري والمنارة الحدباء في الموصل القديمة.وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام خالد رشاد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “اجتماعات عديدة عقدت في مكتب الدائرة بمحافظة نينوى حضرها مدير المركز الاقليمي الشمالي معمر صلاح الدين بالاضافة الى ممثلي كل من وزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطهير جامع النوري والمنارة الحدباء في نينوى من الالغام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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