اقالة علي هيجل النائب الفني لمحافظ بغداد

2019/09/08 | 14:23

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صوت مجلس محافظة بغداد، على إقالة النائب الفني للمحافظ علي

الهيجل.

وكان محافظ بغداد، فلاح الجزائري، قرر في 20 آب الماضي سحب يد نائبه

الفني علي هيجل لمدة 60 يوماً.وبحسب كتاب صادر من الجزائري، استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا

ولمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على ما جاء بكتاب مجلس محافظة

بغداد في 20/8/2019 مع توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة عملاً بقرار

مجلس المحافظة قررنا سحب يد علي هيجل محمد النائب الأول الفني

لمحافظ بغداد من الوظيفة لمدة 60 يوماً استناداً لقانون انضباط

موظفي الدولة لسنة 1991".وأشار الى "تشكيل لجنة تحقيقية في محافظة بغداد بنفس الموضوع آنفاً

على ان تقدم تقريراً وتوصياتها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً وتشكل

بأمر إداري لاحق".وأعلن محافظ بغداد "تكليف معاون المحافظ لشؤون الخدمات صبار عذاب

بمهام النائب الفني/ وكالة اضافة لمهامه".

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