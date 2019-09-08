2019/09/08 | 14:23

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الدستور ..



الأساس في الإصلاح والتغيير بعيداً عن لغة الضغوطات (فيديو)

مابين الإصلاح والتغيير عوامل مهمة ومؤثرة شرط أن يكون وفق السياقات

الدستورية والهدف واحد المضي بدعم العملية السياسية والارتقاء بها بما

يصب في الصالح العام بعيداً عن لغة الضغوطات والإبتزازات غير

المشروعة...تقرير : قسم الأخبار

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