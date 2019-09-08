2019/09/08 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان عن تنظيمها حملة توعوية على المواكب الحسينية لحماية المعزين والحفاظ على صحتهم من انتقال الأمراض الخطيرة.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ميسان سمير شنيشل ، في تصريح له للنعيم نيوز , ” إنهم قاموا بزيارات ميدانية رقابية لمتابعة المواكب الحسينية وتوعية أصحاب المواكب بإرشادات صحية حول إعداد الطعام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنظيم حملة توعوية على المواكب في ميسان النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيم حملة توعوية على المواكب في ميسان) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيم حملة توعوية على المواكب في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).