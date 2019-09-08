2019/09/08 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخبنا الأولمبي بكرة القدم يوم غد الاثنين مباراته التجريبية الثانية امام نظيره البحريني على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المنامة في إطار التحضير لبطولة آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في تايلند خلال كانون الثاني المقبل.وقال المدير الفني للمنتخب الاولمبي عبد الغني شهد ,

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاولمبي العراقي يلاقي نظيره البحريني في ثاني لقاء تجريبي بمعسكر المنامة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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