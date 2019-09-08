2019/09/08 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أن قرار إيران الأخير المضي قدما في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سلبي، لكنه قابل للتراجع، ولا يشكل نقطة اللاعودة بالنسبة للصفقة.وأعرب لودريان في حديث لإذاعة “أوروبا-1” اليوم الأحد عن تصميم فرنسا على اتباع أسلوب الحوار بغية دفع طهران إلى العودة للالتزام الكامل بالاتفاق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا: “قنوات الحوار لا تزال مفتوحة” بشأن النووي الإيراني وكالة خطوة برس.

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