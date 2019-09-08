2019/09/08 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الاحد، عن تفاصيل مهمة في عملية عسكرية اطلقها الحشد الشعبي في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة، مؤكدا أنها برمائية بامتياز.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عملية عاشوراء العسكرية والتي شارك بها لوائين من الحشد الشعبي انطلقت من 3 محاور رئيسية وتضمنت تعقب خلايا داعش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف محاور عملية عاشوراء في ديالى ويؤكد: برمائية بامتياز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف محاور عملية عاشوراء في ديالى ويؤكد: برمائية بامتياز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).