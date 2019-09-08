صحيفة امريكية تتهم ترامب بمحاولة ابتزاز الرئيس الاوكراني لصالح حملته الانتخابية

2019/09/08 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اتهمت صحيفة واشنطن بوست الامريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة إجبار الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة .وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته / المعلومة / ، ان ” ترامب لا يحتاج فقط إلى مساعدة أوكرانيا في حملته الانتخابية الرئاسية ؛ وانما يستخدم حتى المساعدة العسكرية […]

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