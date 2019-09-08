2019/09/08 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المثنى تنفي تعطيل الدوام الرسمي غداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المثنى تنفي تعطيل الدوام الرسمي غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).