2019/09/08 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة طلبات رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي تصل البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/08 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة طلبات رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي تصل البرلمان ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة طلبات رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي تصل البرلمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).