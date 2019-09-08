2019/09/08 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم سماء رصاصية منهكه ورثاثة الصبر تفوح من زمن الغبار من امتداد الإنتظار طريق مهلهل ينضح عرقا يلوك عقارب الساعة ويزحف القطار على بطنه مسرعا يشق عباءة الليل ويختزل الفضاءات الكثيفة يجتاز المدن والمحطات المقفرة تمر الأشجار والمباني وأسقف البيوت وتتسابق الظلال تحرث الاسفلت خطوطا وإشارات أسئل السماء عن السحب عن رائحة المطر أطأ ظلي فينزلق ويقفز من فوق الجسر هاربا يسقط في مياه النهر يغوص ثقيلا كالرصاص في ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - آلام كوشيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود سالم - آلام كوشيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).