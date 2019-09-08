محسن ابو رمضان - القائمة المشتركة وافشال صفقة ترامب

2019/09/08 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الاسرائيلية المزمع عقدها يوم ١-;-٧-;-/٩-;- وعلية فعلينا التركيز عليها كون نتائجها ستؤثر علي المشهد السياسي .نتنياهو هو مهندس صفقة ترامب التي ترمي الي تصفية القضية الوطنية لشعبنا .وبالواقع فقد حقق نتنياهو بعض الإنجازات بهذا المجال ومنها إقناع إدارة ترامب بحسم القضايا الكبرى الخاصة بقضية شعبنا وأبرزها قضايا القدس واللاجئين وضم مساحات واسع......

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