صباح كنجي - رواية توفيق الختاري عن الأنفال ..2

2019/09/08 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي رواية توفيق الختاري عن الأنفال ..2بدء الهجوم البربري في منطقة بهدينان بتاريخ 22/ 23 آب وردنا من عدة مصادر، بما فيها مفرزتنا التي أرسلناها إلى العمق في بير موس، وفق الاتفاق مع حدك حيث كان من المقرر أن يرسلوا هم أيضا مجموعة لتلتحق بقواتنا للتحرك والاستقصاء، وحال تأكدنا من صحة المعلومات أرسلنا في الحال وفداً بقيادة أبو فارس إلى سيدرا، لكن حدك أكد أنهم لم يتلقوا شيئاً من مصادرهم، وسوف ......

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