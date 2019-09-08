الياسري يشدد باتخاذ التدابير الاحترازية حول مجالس ومواكب العزاء في بغداد

2019/09/08 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير الداخلية ياسين الياسري، على اتخاذ التدابير الاحترازية حول مجالس ومواكب العزاء في بغداد.

وعقد الياسري اجتماعاً بمقر شرطة بغداد بحضور قائد الشرطة اللواء صلاح مهدي، ومدير عام المرور اللواء زهير الخفاحي، وعدد من كبار الضباط والقادة الأمنيين، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالخطة الأمنية لتأمين زيارة شهر محرم، والاطلاع على الإجراءات المتخذة في مختلف قواطع المسؤولية.

وأكد الياسري على التنسيق والتعاون مع قيادة عمليات بغداد لضمان عدم حدوث أي خرق أمني في العاصمة، ومضاعفة الجهود الأمنية لتأمين الزائرين.

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