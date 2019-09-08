الديمقراطي الكردستاني: استجواب وزير المالية

2019/09/08 | 14:36

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بغداد/ سومر نيوز

اتهمت النائبة عن كتلة الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، اليوم الأحد، أن استجواب وزير المالية فؤاد ...

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