دعوى قضائية بمليار دولار تمنع مصر من بدء استيراد الغاز الإسرائيلي

2019/09/08 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن تحديات أمنية ودعوى قضائية بمبلغ هائل ضد الحكومة المصرية تقف وراء تأجيل بدء تنفيذ صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

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