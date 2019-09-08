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نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2019


نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2019
2019/09/08 | 14:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر موسوعة هذا اليوم للاخبار، نتائج الدراسة المتوسطة / الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 لجميع المحافظات.

 

رابط النتائج:

 

https://bit.ly/2kpYPOP

 

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