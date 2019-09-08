مفتشية المالية تصدر توضيحا بشان مشروع الزهور الاستثماري

2019/09/08 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت مفتشية وزارة المالية، اليوم الاحد، توضيحا بشأن دورها فيما يخص مشروع الزهور الاستثماري.

وذكرت المفتشية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "ورد في تقرير عُرِضَ على إحدى القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي استفتاءً الكترونياً حول مشروع مجمع الزهور الاستثماري مشيرين الى دور مكتب المفتش العام لوزارة المالية".

وأضافت ان المكتب يبين ان العقد يتعلق بمشروع استثماري بين شركة الحياة الجديدة للاستثمار وهياة استثمار بغداد مع مصرف الرشيد بخصوص مشروع المجمع السكني أعلاه"، مبينة ان "هناك تلكؤ واضح في تنفيذ وانجاز المشروع يناهز الثمان سنوات حيث ان مدة انجاز المشروع لا تتعدى (30) شهرا اعتباراً من تاريخ توقيع العقد سنة 2011".

وتابعت ان "مكتب المفتش العام لوزارة المالية لم يكن طرفاً في هذا المشروع وعمل على تيسير الإجراءات، وان عقد المشروع قد ابرم سنة 2011 بينما تسنم (القاضي رائد جوحي) مهام عمله مفتشاً عاماً لوزارة المالية بتاريخ 21 آيار 2019"، لافتة الى ان "المكتب يعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين والوقوف على اسباب تأخير انجاز المشروع لغاية الآن".

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