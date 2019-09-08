الحشد يعلن العثور على مقبرة جماعية في القائم

2019/09/08 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ الغد برس:

أعلنت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 15 مفقودا مجهولي الهوية في قضاء القائم غرب الانبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الانبار عثرت اليوم، على مقبرة جماعية في قضاء القائم بالقرب من الحدود العراقية السورية".

وأضافت أن "المقبرة تضم رفات 15 مفقودا مجهولي الهوية"، متابعا انه "تم المحافظة على معالم المقبرة بهدف التعرف على هوية الرفات بالتنسيق مع الجهات المختصة".

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