2019/09/08 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: up5aa8OnS1g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا : هجوم مسلح على مخيم الشرقاط يسفر عن اصابتين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا : هجوم مسلح على مخيم الشرقاط يسفر عن اصابتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).