2019/09/08 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في مكتبه اليوم الأحد، رئيس جمعية الأدباء الشعبيين في العراق جبار فرحان، برفقة عضو الجمعية عداي السلطاني.وبحث الكعبي، بحسب بيان لمكتبه، “حيثيات الشكوى المقدمة ضد الجمعية وتحديدا موضوعة انتخابات الجمعية وإجرائها في ذي قار اوائل اب الجاري ومدى مخالفتها للقانون والتعليمات”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يوعز بدراسة الشكوى المقدمة ضد جمعية الأدباء في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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