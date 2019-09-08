2019/09/08 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة , مجيب الحساني عن وجود عدة مشاريع كبيرة في قطاع الكهرباء جاري العمل على إعلانها للتنفيذ.وقال الحساني للنعيم نيوز , إن عدة مشاريع لاسيما في قطاعي النقل والتوزيع ستساهم بشكل كبير في استقرار المنظومة الكهربائية في محافظة البصرة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريباً..



الإعلان عن تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع الكهرباء البصرة النعيم نيوز.

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