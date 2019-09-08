2019/09/08 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق نائب رئيس الوزراء لشوؤن الطاقة معالي وزير النفط بناء على المقترح المقدم من قبل المهندس علي عبد الكريم الموسوي مدير عام شركة تعبئة الغاز على تقسيط مبلغ إضافة منظومة الغاز للسيارات .وجاء في البيان , أن “مقترح التقسيط لمنظومة السيارات والبالغ (500000)خمسمائة ألف دينار ، ليكون (50) خمسين ألف دينار لكل شهر ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموافقة على تقسيط مبلغ إضافة منظومة الغاز للسيارات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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