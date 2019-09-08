الحشد الشعبي: العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 15 مجهولاً في القائم

2019/09/08 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، على مقبرة جماعية تضم رفات 15 مجهولاً الهوية في قضاء القائم غرب الأنبار.

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