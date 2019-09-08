الجمارك تعيد اصدار ارسالية اجهزة طابعات مخالفة في جمرك مطار البصرة الدولي

2019/09/08 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك ، اليوم الأحد ، اعادة إصدار ارسالية اجهزة طابعات متنوعة مع ملحقاتها من قبل جمرك مطار البصرة الدولي .

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