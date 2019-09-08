2019/09/08 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، توجيه التحالف الدولي ضربة جوية لمواقع لتنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز انه "وفقاً لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي اصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل".

واضاف البيان ان الضربة "أسفرت عن قتل 8 إرهابيين من عصابات داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة للتحالف الدولي تسفر عن مقتل 8 عناصر من داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة للتحالف الدولي تسفر عن مقتل 8 عناصر من داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).