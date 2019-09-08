لجنة ادارة الزيارات المليونية في كربلاء تصدر توجيهات للزائرين والمواكب الحسينية بمناسبة زيارة عاشوراء

2019/09/08 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت ادارة الزيارات المليونية في محافظة كربلاء المقدسة توجهات ووصايا للزائرين واصحاب المواكب الحسينية من خلال منشور وزع على المواكب والهيئات الحسينية.ودعت الادارة الى التعاون مع الجهات الامنية والحفاظ على الامن واتباع التعليمات الصحية والخدمية .كما دعا المنشور الى عدم نصب السرادق في عرض الشارع والحفاظ على النظافة والممتلكات العامة والحدائق وعدم التجاوز […]

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