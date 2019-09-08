امنية كركوك ترد على نفي وزارة داخلية كردستان بعدم وجود أي معتقل عربي في سجونها وتطالب بالتحقيق العاجل

2019/09/08 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك , رئيس المجموعة العربية برهان مزهر العاصي رئيس الوزراء وبعثة الامم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالتحقيق الفوري بشأن بيان وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان التي نفت وجود أي معتقل عربي من كركوك في سجونها .وقال في بيان اليوم , ان البيان الذي اصدرته وزارة […]

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