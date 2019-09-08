الفوضى الخلاقة: الفوضى للعراق و الخلاقة لأمريكا و المرحلة الثالثة على الأبواب

2019/09/08 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خالد ابراهيم… قال غاندي، السياسي الهندي المعروف: “لو تشاجرت سمكتان في إعماق البحار فاعلم أن الإنكليز وراء ذلك”، للدلالة على أن الإنكليز كانوا وراء كل المشاكل و الصراعات التي كانت تحدث في العالم.و لقد كان الإنكليز يستخدمون سياسة فرق تسد للسيطرة و إستعمار على ما يمكن من دول العالم.و لكن بعد […]

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