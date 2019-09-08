2019/09/08 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

دعا نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك , رئيس المجموعة العربية برهان مزهر العاصي رئيس الوزراء وبعثة الامم المتحدة والصليب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية كركوك ترد على داخلية كردستان وتطالب بالتحقيق العاجل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امنية كركوك ترد على داخلية كردستان وتطالب بالتحقيق العاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).