البرلمان يتسلم ثلاث طلبات لرفع الحصانة عن فائق دعبول

2019/09/08 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت حنان الفتلاوي مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة عن تسلم البرلمان ثلاث طلبات بشان رفع الحصانة عن النائب فائق دعبول

وقالت الفتلاوي في

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