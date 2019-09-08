100 الف زائر ايراني سيشاركون بزيارة عاشوراء في كربلاء

2019/09/08 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القنصل الايراني العام في كربلاء المقدسة بالعراق مير مسعود حسينيان، الأحد، عن مشاركة اكثر من مئة الف زائر ايراني في زيارة عاشوراء التي تبلغ ذروته...

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