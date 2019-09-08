حرائق (الشورجة).. تصفية حسابات أم حوادثٌ طبيعية؟

2019/09/08 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تجدَّدت حوادث احتراق محال ومخازن حي #الشورجة وسط العاصمة #بغداد، ليتجدّد معها التساؤل المزمن عن أسرار وقوعها، لا سيما وأنها تحدث في شريان تجاري مهم في […]

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